Radhamés Jiménez Peña: El pueblo está cansado de las mentiras del PRM, se van en 2028

Moca- Espaillat: El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que definitivamente el pueblo se cansó de las mentiras e incapacidades del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y que sin lugar dudas esa plaga blanca, que ha llenado de incertidumbre e inestabilidad al pueblo dominicano se van en el 2028.

“Este ha sido el gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana, son campeones olímpicos en tomar préstamos, tienen hipotecado el presente y futuro hasta de los que no han nacido, y encima de eso hablan de seguir al frente de la cosa pública, pero el pueblo es sabio, y ya le ha dicho que recojan sus maletas porque de que se van, se van”, sostuvo el dirigente político.

Jiménez Peña, señaló que el sábado pasado recorrió la provincia de Espaillat y el lamento de la gente es algo que desgarra el alma. “Los testimonios de productores de cerdo, y agrícolas son penosos, el PRM los quebró, les ha arrebatado las esperanzas no solo a ellos, también a sus familiares”, expresó.

Más endeudamiento

Manifestó que recientemente acaban de colocar 2,765 millones de dólares en bonos soberanos, llevando los niveles de nuestra deuda a niveles impagables. “Solo para pagar los intereses de esa deuda el Estado debe disponer de 365 mil millones de pesos lo que ha colocado a la República Dominicana en la lista de países que pueden caer en default y eso sería desastroso para todo el pueblo”, sostuvo el vicepresidente de la FP.

Continuó diciendo que esa situación ha contribuido a que más de 6 millones de dominicanos solo puedan comer una vez, y que el 49% de los hogares dominicanos tienen que tomar prestado para completar la comida, eso agregado a la inseguridad y deterioro de los servicios públicos.

Juramentados

En su amplio recorrido Jiménez Peña, integró a las filas de la organización que lidera Leonel Fernández, primero en Cayetano Germosén, decenas de exdirigentes del PRM y de otras organizaciones encabezados por Gustavo Adolfo Espaillat, Ramón Henríquez (Bobo), y Jova Hernández.

En San Víctor fueron juramentados nuevos miembros encabezada por José Augusto Pérez (José Papeleta), dijo que decidió juramentarse en la FP, porque este país se está cayendo a pedazos y solo Leonel puede enderezarlo.

El vicepresidente estuvo acompañado por los miembros de la Dirección Política de la FP: Dionis Sánchez, Juan Gómez, Xiomara Valerio, Marcos Cross, el presidente provincial Carlos García, y demás dirigentes y simpatizantes de ese partido.