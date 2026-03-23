Agenda País, lunes 23 de marzo de 2026

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10:00 a. m. Rueda de prensa familiares de José Ozuna Decena. Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Reunión de Seguridad Ciudadana. Palacio de la Policía Nacional.

Lanzamiento del rediseño curricular de la Escuela de Psicología. Paraninfo Facultad de Humanidades, UASD.

Rueda de prensa del PLD. Casa Nacional.

6:00 p.m. Conferencia “Origen y evolución de la auditoría, a cargo de Fabio Mota”, director de la auditoría externa de la Cámara de Cuentas. Paraninfo Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la UASD.

6:30 p.m. Reconocimiento de Ecored a Rosa Bonetti, Maniel García Arévalo, Julio Brache y Grupo Punta Cana. Hotel El Embajador.