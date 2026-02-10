Agenda País, martes 10 de febrero de 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

9:00 a.m. Inicio docencia presencial- virtual INFOTEP. Av. Río Haina 52, Bajos de Haina

9:30 a.m. Rp Instituto Duartiano. Museo y Casa de Duarte, c/ Isabel La Católica 308, Ciudad Colonial.

Diálogo Institucional por Participación de las Mujeres. Liga Municipal Dominicana, Feria.

Presentación informe Indice de Percepción Corrupción. Participación Ciudadana, c/ Wenceslao Alvarez 8. C. Universitaria.

10:00 a. m. Conferencia del dr. Francisco Guillermo Cuffaro. Fac. Económicas, UASD.

Inauguración Base de Datos y Análisis Observatorio Políticas Migratorias. Intec, Sector Jardines del Norte.

Inauguración del Centro de Salud Mental Madre Asunción. C/ Domingo Moreno Jiménez 50, Mejoramiento Social.

Presentación proyecto Indotel Canasta Digital Social 3.0 Club Calero, Villa Duarte, SDE..