Alimentan el caos con 66 mil motocicletas más

En un solo mes, y mientras continúa la tendencia a reducirse la importación de vehículos convencionales de cuatro neumáticos o más, el ingreso desproporcionado de las motocicletas a las vías públicas siguió ascendiendo en enero y ya circulan 3,872,238 de ellas para constituir el 58% de todo lo que rueda en esta geografía. Por ser el recurso de locomoción abrumadoramente más utilizado para violar las leyes de tránsito, escapando sus conductores casi por completo a los ejercicios de autoridad, no se necesita más información para convencerse de que la impunidad y la falta de planificación hacen que República Dominicana sea uno de los países del mundo con más fatalidades en sus calles y carreteras, con los usuarios de ese medio en la cúspide de víctimas de accidentes mortales con muchas de ellas que viajaban en motos fantasmas que llegaron desarmadas para escapar a controles aduanales y a registros oficiales.

Se trata de una presencia irracional porque es la modalidad que acentúa aceleradamente el déficit de medios de transporte colectivos y de consumo eficiente de combustibles en un país en el que la causa principal de los congestionamientos viales no es exactamente el crecimiento del número de vehículos convencionales sino el atraso en dotar ciudades extensas de viaductos y túneles para eliminar puntos de conflicto y adaptarlas a los tiempos basándolas en sistemas tecnológicos inteligentes; además de sacar de circulación más de un 30% de vehículos que no reúnen las condiciones que señala la ley y así estimular una renovación modernizadora favorable al ambiente.

La solución al atolladero de la avenida Luperón con 27 de Febrero apareció 15 años después de haber desaparecido críticamente la fluidez en ese punto y las líneas de metro crecen a menor velocidad que la demografía por una notable incapacidad del Estado de agilizar obras para enfrentar las expansiones urbanas; en una mega urbe que parece condenada a igualar a mediano plazo las dimensiones de ciudad México y Sao Paulo, Brasil, aunque desplazarse por esos núcleos urbanos del exterior es satisfactorio porque allá sobra lo que aquí escasea: imposición de respeto a la ley.