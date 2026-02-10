Los virus que más circulan, sincitial y la influenza A

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

En República Dominicana, los virus de mayor incidencia son, el sincitial respiratorio e influenza A. No existe ninguna alerta sobre presencia del virus Nipah, cuya incidencia en el mundo no es significativa.

El viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud, doctor Eladio Pérez habló sobre el tema.

“En este momento, los virus que más están circulando son, virus sincitial respiratorio (VSR), ese es el que muestra mayor actividad, especialmente en niños pequeños y adultos mayores”, asegura el profesional de la epidemiología. También, la influenza A, sobre todo el subtipo H3N2, con presencia sostenida.

Otro virus que circula en República es el SARS-CoV-2 (COVID-19), este sigue circulando, aunque en niveles más bajos que en años anteriores, asegura Pérez.

Otros virus

En menor proporción vemos adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus. Para el funcionario, en términos simples, los virus sincitial respiratorio e influenza están dominando el escenario respiratorio actual en el país.

Vigilancia

Se mantiene vigilancia estrecha vigilancia sobre influenza A y B, por su potencial de brotes estacionales y hospitalizaciones.

Asimismo, las autoridades vigilan la capacidad de infectación y circulación del sincitial respiratorio, por su impacto en servicios pediátricos y neonatales, asegura el investigador.

Las temperaturas más frescas favorecen la circulación de los virus respiratorios, pero no porque el frío virus en sí, sino porque la gente pasa más tiempo en espacios cerrados y mal ventilados. Asimismo, porque los virus sobreviven mejor en ambientes frescos y secos. También, se reduce la ventilación natural.

“Por eso, cada vez que bajan las temperaturas, esperamos un aumento de infecciones respiratorias, especialmente influenza y virus sincitial respiratorio”, explica el profesional.

La respuesta

Para las autoridades, el mejor mensaje para la ciudadanía es vacunarse contra la influenza, mantener buena ventilación, higiene de manos y no subestimar síntomas respiratorios.

Sigue siendo fundamental, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónica la higiene y lavado de manos, insiste la autoridad.

Otra presencia

Sigue teniendo presencia entre las enfermedades respiratorias que vigila el sistema de epidemiología, el SARS-CoV-2, esto siempre vinculado a por la posibilidad de nuevas variantes. El Metapneumovirus, que aunque menos frecuente, puede causar cuadros respiratorios severos.

Esta vigilancia se hace a través de sitios centinela, con pruebas de laboratorio y análisis epidemiológico continuo.

La situación

Personas con las que conversaron periodistas de Hoy dan cuenta que mantienen hasta dos y tres semanas afectados de virus respiratorios. Sin embargo, no todos se realizan el panel respiratorio para determinar el tipo que los afecta, se pudo confirmar.