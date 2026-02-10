MP apela condenas y absoluciones Antipulpo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Ministerio Público solicitó ayer a la Corte de Apelación revocar la sentencia del segundo tribunal colegiado en cuanto a las condenas y absoluciones que ordenó para los imputados en la “operación Antipulpo”, e imponer las penas que pidió el órgano acusador para el grupo acusado de corrupción administrativa.

¿Cuáles son esas penas?

20 años de prisión para Alexis; 15 para José Dolores Santana y Wacal Vernabel Pineda.

Diez años para Fernando Rosa, Carmen Magalys, Carlos José Alarcón, Ramón Brea Moral, Johnny Brea, Lina de la Cruz Vargas, Libni Valenzuela Matos, Paola Molina Suazo, Carlos Montes de Oca, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Cabreja Gómez y José Ildefonso Correa.

Cinco años para Pachristy Ramírez Pacheco, Freddy Hidaldo y Rafael Germosén Andújar; y tres para Aquiles Cristopher.