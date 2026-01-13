Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, martes 13 de enero de 2026

9:00 a. m. R p Fubimud. CDP. Av. G. Washington.

Rp Administrador del Banco Agrícola. Av. G. Washington 601.

Rp Sindicato de enfermeras. CNUS, C/Juan Erazo #14, detrás Digesett.

Rp CNC, local Conatra. Km. 9 aut. Duarte

10:00 a.m. Presentarán historieta sobre Los Palmeros. AGN. Calle Modesto Díaz #2, Ens. La Julia, Zona Universitaria.

XXI Congreso Hostiano. ADP c/Cervantes #57, Gascue.

11:00 a.m. Rp Fundación Sabores Dominicanos. Rest. El Higüero. Av. Anacaona #24.

3.00 pm. Premiación concurso pintura infantil Nidia Sierra. Club Banreservas. Av. Gregorio Luperón esq. Mirador Sur.

