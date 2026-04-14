Actividades
Agenda País, martes 14 de abril de 2026
10:00 a.m. Circulación libro Mateo Morrison. Biblioteca Nacional.
8:30 a.m. Rp Colegio Médico. Sede.
9:00 a.m. RP Liga Baloncesto. Torre Reservas
RP Banco Lafise. Hotel Hilton. Av. Churchill 107.
9:30 a. m. RP Federación Bancas Lotería. 3er nivel Malecón Center.
RP Conatra. Sede.
RP Participación Ciudadana. C/W. Álvarez 8.
10:00 a.m. Circulación libro Mateo Morrison. Biblioteca Nacional.
Taller Tesorería Nacional. Hotel Sheraton.
11:00 a.m. RP Federación Dominicana Béisbol. Hotel Holiday Inn.
1:00 p.m. Recibimiento equipo Apolo 27. AILA.
6:00 p.m. Circulación libro de Rafael Núñez. Biblioteca Nacional.