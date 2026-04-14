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Agenda País, martes 14 de abril de 2026

10:00 a.m. Circulación libro Mateo Morrison. Biblioteca Nacional.

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8:30 a.m. Rp Colegio Médico. Sede.

9:00 a.m. RP Liga Baloncesto. Torre Reservas

RP Banco Lafise. Hotel Hilton. Av. Churchill 107.

9:30 a. m. RP Federación Bancas Lotería. 3er nivel Malecón Center.

RP Conatra. Sede.

RP Participación Ciudadana. C/W. Álvarez 8.

10:00 a.m. Circulación libro Mateo Morrison. Biblioteca Nacional.

Taller Tesorería Nacional. Hotel Sheraton.

11:00 a.m. RP Federación Dominicana Béisbol. Hotel Holiday Inn.

1:00 p.m. Recibimiento equipo Apolo 27. AILA.

6:00 p.m. Circulación libro de Rafael Núñez. Biblioteca Nacional.

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