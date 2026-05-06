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Agenda País, miércoles 06 de mayo de 2026

11:00 a. m. Rp Grupo Rica. Edificio Administrativo Centro Olímpico.

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8:30 a.m. Vigilia CMD. Hospital Calventi.

10:00 a. m. Rp Jorge Asjana. Explanada Fac. Ciencias Salud, UASD.

Celebración del 25 aniversario de Sisalril. Senado de la República.

Rp Américas Investment Fórum 2026. Prodominicana.

Contraloría Presenta Plan de trabajo 2026-2028. Mived.

Panel sobre tecnificación del riego. Auditorio 1 PUCMM.

10: 30 a.m. Entrega Canasta digital. Escuela Rafael L. Solano, ave. La Fuente, Guachupita.

11:00 a. m. Rp Grupo Rica. Edificio Administrativo Centro Olímpico.

5: 00 p.m. Rp fondos partidos. Calle Urugay #3, casi esquina Bolívar.

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