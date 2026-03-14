Actividades
Agenda País, sábado 14 de marzo de 2026
9:00 a. m. Capacitación médico ginecológica. Acrópolis Business Mall.
9:00 a. m. Capacitación médico ginecológica. Acrópolis Business Mall.
Jornada de limpieza en playa Gringo, Haina.
Jornada detección de glaucoma. Incocegla.
10:00 a.m. Taller de IA. Biblioteca Guarícano.
2:00 p.m. Graduación Oportunidad 14/24. Pabellón T. Barreiro, Uasd.
Domingo
9:00 a.m. Acto Instituto Duartiano y Armada por 182 años Regreso Triunfal de Duarte.
10: 00 a.m. Marcha contra drogas. Frente a sede ayuntamiento SDE
Agenda
Agenda País, viernes 13 de marzo de 2026
Hoy