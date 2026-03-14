Agenda País, sábado 14 de marzo de 2026

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9:00 a. m. Capacitación médico ginecológica. Acrópolis Business Mall.

Jornada de limpieza en playa Gringo, Haina.

Jornada detección de glaucoma. Incocegla.

10:00 a.m. Taller de IA. Biblioteca Guarícano.

2:00 p.m. Graduación Oportunidad 14/24. Pabellón T. Barreiro, Uasd.

Domingo

9:00 a.m. Acto Instituto Duartiano y Armada por 182 años Regreso Triunfal de Duarte.

10: 00 a.m. Marcha contra drogas. Frente a sede ayuntamiento SDE