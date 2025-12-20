Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

Periódico HOY

Agenda País, sabado 20 de diciembre de 2025

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

9:00 a.m. Feria Agropecuaria Inespre.. En Ciudad Ganadera.

9:30 a.m. Inicio programa fedelucd “Navidad sin drogas”. Parque Eugenia María de Hostos.

10:00 a. m. Encuentro “A la granja, sin salir de la ciudad”. Agrotienda Sanut, Km. 10 1/2, Autopista Duarte.

5:00 p.m. Misa sábado. Catedral, C/ Arzobispo Meriño Ciudad Colonial.

6:00 p.m. Encuentro Navideño Niños del Barrio. C/ Primera 51, Vista del Este.

8:30 p.m. Presentación “A Christmas Carol”, Teatro Lope de Vega.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking