Actividades
Agenda País, viernes 01 de mayo de 2026
10:00 a.m. CPN, marcha unitaria 1ro. de mayo. Salida Plaza Mauricio Báez.
9:30 a. m. Misa Tesorería Nacional. Iglesia Las Mercedes. C/Las Mercedes esq. José Reyes, Ciudad Colonial.
CNTD-CNUS-CASC. Conmemoración Día de los Trabajadores. Ed. Centrales Sindicales. C/ Juan Erazo #14 Villa Juana, frente a Digesett.
10:00 a.m. CPN, marcha unitaria 1ro. de mayo. Salida Plaza Mauricio Báez.
Secretaria de Relaciones Laborales PLD. “Ofrenda Floral en el Día Internacional del Trabajo”. Altar de la Patria.
Encuentro Supérate con familias beneficiarias. Provincia de La Vega. Multiuso UASD.