Agricultura inicia pago RD$59.6 MM a técnicos y jornaleros

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura informó ayer el inicio del pago de RD$59,631,600 a técnicos, jornaleros y personal vinculado a los programas Moscafrut-RD, control del Caracol Gigante Africano y Cuarentena Vegetal, correspondientes a diciembre del 2025 y enero-abril de este año.

Dijo que esas operaciones se realizan a través de la Dirección de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Los beneficiarios de esos pagos son 362 técnicos fijos y 50 pendientes de identificación, así como temporeros, ya cuentan con trámites de pago completos o en fase avanzada, por un monto de RD$45.7 millones de incentivos.

Además, incluye el pago a 114 jornaleros vinculados a los programas Moscafruit y Caracol Gigante Africano, por la suma de RD$13,171,600, además de otros compromisos laborales en proceso en la Tesorería Nacional.

Agricultura indicó que esos pagos forman parte de la política de cumplimiento y fortalecimiento institucional, orientada a garantizar la continuidad operativa de los programas fitosanitarios que protegen la producción agropecuaria nacional.

Señaló que iniciativas como Moscafrut-RD han sido fundamentales para mantener bajo control la mosca de la fruta, mientras que las acciones contra el Caracol Gigante Africano y los controles de Cuarentena Vegetal para exportación e importación refuerzan la defensa del país frente a plagas exóticas y riesgos fitosanitarios.

Con esta acción, Agricultura reafirma su compromiso con la sanidad e inocuidad agroalimentaria y la seguridad alimentaria.