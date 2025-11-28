Aguaceros dispersos temprano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pronóstico para hoy es de aguaceros dispersos y aisladas tronadas en provincias del norte, noreste, llanura oriental y cordillera Central, causados por una vaguada, un sistema frontal y el ciclo diurno

El Instituto de Meteorología predijo que impactaría a Samaná, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, El Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Para las demás regiones, espera nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. De las temperaturas, indica que seguirán “agradables”, esto es frescas.