Aguaceros inundan poblados La Romana

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Las torrenciales lluvias de los últimos días provocaron inundaciones en sectores de La Romana, generando una situación de caos que afectó a gran parte de la población y que llevó a evacuar un centro educativo como medida preventiva, trasladando a los niños a sus hogares para garantizar su seguridad.

Rafael Vicioso, director de la Defensa Civil en esa provincia, explicó que las lluvias continuaron ayer, lo que mantiene en alerta a las autoridades, ante posibles nuevas inundaciones urbanas.

Continuarán las lluvias

En tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias han sido provocadas por la incidencia de una vaguada y que hoy seguirán aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noreste, la Cordillera Centra, el litoral costero caribeño y la zona fronteriza.

En cuanto a las temperaturas, el organismo predictor del tiempo pronosticó además, que estarán bajas, la mínima entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

En el Gran Santo Domingo habrá aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con aisladas tronadas y ráfagas de viento.

COE AUMENTA A 17 LAS PROVINCIAS BAJO ALERTA

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 17 las provincias bajo alerta, por la posibilidad de crecidas de ríos arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla está Monte Plata, Samaná, San Pedro, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mientras que en verde el COE colocó a Santiago, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Duarte, Monseñor Nouel y a Sánchez Ramírez.