Así estará el clima este fin de semana del 28 y 29 de marzo 2029

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La vaguada se ha fortalecido en la región del Caribe debido a que está recibiendo humedad significativa desde la región marina: los modelos de pronóstico prevén lluvias torrenciales en las próximas 24 a 48 horas, incluso con mayor intensidad que las ocurridas ayer jueves.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel.

"El potencial de inundaciones aumentará en las próximas horas por la intensidad y frecuencia de los aguaceros: después del mediodía incrementarán las precipitaciones en gran parte del país por los efectos del fenómeno atmosférico", dijo.

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Indicó además que las siguientes provincias deben estar alerta por el riesgo de fuertes inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas esta tarde y noche:

⚠️Gran Santo Domingo

⚠️Monte Plata

⚠️San Cristóbal

⚠️Monseñor Nouel

⚠️La Vega

⚠️Santiago

⚠️Espaillat

⚠️Duarte

⚠️Sánchez Ramírez

⚠️María Trinidad Sánchez

⚠️Samaná

⚠️San Pedro de Macorís

⚠️La Romana

⚠️La Altagracia

⚠️El Seibo

⚠️Hato Mayor

⚠️San José de Ocoa

⚠️Azua

⚠️Peravia

⚠️San Juan

⚠️Pedernales

⚠️Elías Piña

⚠️Santiago Rodríguez

⚠️Valverde

⚠️Dajabón

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Suriel pronosticó que para mañana sábado tendremos la permanencia de la vaguada al noreste de la región caribeña, aumentando la nubosidad en horas de la mañana con algunas lluvias ligeras: pero en la tarde volverán las precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio dominicano, manteniéndose el potencial de inundaciones repentinas.

Ya para el domingo empezará a debilitarse la vaguada; sin embargo, sus remanentes seguirán aportando períodos lluviosos en la mañana hacia la costa atlántica: en la tarde se extenderán hacia el resto del país las posibilidades de lluvias moderadas.

Y el lunes se acercará una nueva vaguada junto al frente frío número 34, por lo que en Semana Santa podrían desarrollarse más precipitaciones en las tardes.