Aguas residuales afectan sector SDE

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Residentes de Los Jardines del Ozama, Santo Domingo Este, denunciaron que las aguas residuales de un filtrante que parece obstruido en la prolongación avenida Venezuela afectan el tránsito peatonal y la seguridad de estudiantes de plantel cercano.

Según comunitarios, el agua permanece en la vía incluso cuando no llueve, lo que indica que podría ser una filtración del sistema sanitario. La madre de una niña que estudia en el colegio explicó que el mal olor es constante.

“Esa agua siempre está ahí. Hace unos días vino un camión, la succionó, la sacó toda, pero ya en la noche estaba otra vez. Parece que brota del filtrante y el olor es muy fuerte”, dijo.

Sostuvo que la acera frente al centro suele quedar cubierta por el agua y obliga a los peatones a ir por la calle. Aunque asisten al ayuntamiento y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado nadie les escucha.