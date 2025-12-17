Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Vuelo inaugural

Air Caraïbes abre ruta París-Samaná

Durante temporada de invierno la aerolínea operará dos vuelos semanales desde París hacia Samaná, los lunes y sábados

Vuelo inaugural a Samaná.

EFE

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció el martes el inicio de una nueva ruta sin escalas entre París-Orly y Samaná (República Dominicana, noreste) ofrecida por la aerolínea francesa Air Caraïbes.

El vuelo inaugural llegó a la República Dominicana el lunes. Durante la temporada de invierno, Air Caraïbes operará hasta dos vuelos semanales desde París hacia Samaná, los lunes y sábados.

El trayecto de regreso desde Samaná a París se realizará vía Santo Domingo, lo que permitirá a “los pasajeros descubrir distintas facetas del país y abre la posibilidad de realizar itinerarios multidestino, combinando varias ciudades dominicanas en un mismo viaje”, indicó Aerodom en un comunicado de prensa.

