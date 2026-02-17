Presa de Hatillo está llena de toxinas peligrosas para los humanos, animales y siembras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La contaminación de la presa de Hatillo, en Quita Sueño, Cotuí, aumenta desde que pescadores y moradores de la zona hicieran la denuncia el 3 de diciembre sobre el color verde olivo, que nunca habían visto en sus aguas cristalinas y que lo da una capa de algas.

El mayor lago de agua dulce de las antillas pasó ahora, según los comunitarios de manera repentina, a ser un enorme foco de contaminación y la comunidad clama porque el Ministerio de Medio Ambiente interceda.

Al respecto, la Academia de Ciencias de República Dominicana (ACRD) indicó que el embalse contiene cianobacterias, algas verdeazules que liberan toxinas peligrosas para humanos, animales y la vegetación.

Entre las principales causas de la situación, identifica vertidos de operaciones mineras en el entorno, uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos, arrastre de materia orgánica, reducción de niveles de agua durante sequías.

En un documento llamó al Estado a intervención inmediata, estructural y sostenida para evitar consecuencias mayores, ya que este fenómeno es una amenaza directa a la salud del ecosistema, a las poblaciones que dependen del embalse y a los múltiples usos de esta infraestructura.

La entidad recordó que el río Yuna desemboca en la bahía de Samaná, por lo que la calidad del agua que fluye desde la presa incide en los manglares del Bajo Yuna, su biodiversidad, la pesca y la reconocida temporada de observación de ballenas jorobadas, uno de los principales atractivos del turismo de naturaleza del país.

Propuestas de acción

La Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente enfatizó que la presa forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro del Parque Nacional Aniana Vargas, por lo que deben cumplirse las regulaciones ambientales.

Recomienda un equipo multidisciplinario para un diagnóstico integral de la cuenca y del embalse, cartografiar la zona de influencia e inventariar las actividades productivas.

También caracterizar los contaminantes físicos, químicos y biológicos, establecer un plan permanente de monitoreo, seguimiento y control y fortalecer la gobernanza del embalse con la participación de los actores vinculados.

Historia

La represa tiene una capacidad de almacenamiento de 710 millones de metros cúbicos. Construida entre 1977 y 1984, recibe las aguas del río Yuna y de afluentes de la cordillera Central.

Fue concebida para control de inundaciones, riego agrícola y generación de energía limpia.

Con el tiempo, también han incorporado actividades turísticas, pesqueras y de abastecimiento de agua, consolidándose como un humedal artificial de gran impacto en la economía nacional y en la seguridad alimentaria, al irrigar más de 2,200 hectáreas agrícolas.