Alcaldía del Distrito Nacional inicia operativo de retiro de propaganda irregular en espacios públicos

La Alcaldía del Distrito Nacional, a través de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacio Público (DUEP), encabezada por el teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, inició un operativo de fiscalización y retiro de propaganda y fichas colocadas de manera irregular en distintos puntos de la ciudad.

La institución recordó que la colocación de propaganda en espacios públicos está regulada por la Ordenanza 46-99 y requiere autorización municipal previa. Toda instalación sin aprobación formal será retirada de inmediato, conforme a la normativa vigente.