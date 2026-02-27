Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

¿Por qué?

Alcaldía del Distrito Nacional inicia operativo de retiro de propaganda irregular en espacios públicos

Está establecido en la ley

Carolina Mejía

Carolina MejíaArlenis Castillo

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Alcaldía del Distrito Nacional, a través de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacio Público (DUEP), encabezada por el teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, inició un operativo de fiscalización y retiro de propaganda y fichas colocadas de manera irregular en distintos puntos de la ciudad.

La institución recordó que la colocación de propaganda en espacios públicos está regulada por la Ordenanza 46-99 y requiere autorización municipal previa. Toda instalación sin aprobación formal será retirada de inmediato, conforme a la normativa vigente.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking