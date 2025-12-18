Alcaldía del Distrito Nacional y Unidad Ejecutora ECO5RD inician la “Ruta de la Limpieza Navideña”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Unidad Ejecutora ECO5RD iniciaron los trabajos correspondientes a la Ruta de la Limpieza Navideña, un operativo conjunto que se desarrollará en la capital desde el 16 de diciembre hasta el 9 de enero.

Durante el lanzamiento del operativo, que tuvo lugar en el frente del Palacio Municipal, ambas instituciones explicaron que la iniciativa surge como respuesta al incremento significativo en la generación de residuos sólidos durante la temporada navideña, período en el que se intensifican las actividades comerciales, sociales y recreativas.

El operativo es muestra del trabajo que impulsa la alcaldesa Carolina Mejía desde el cabildo y con otras instituciones para beneficiar a los ciudadanos.

El director ejecutivo de ECO5RD, Carlos Pellerano, aseguró que esta iniciativa reafirma el compromiso de apoyar a los gobiernos locales y de trabajar de manera articulada para que las ciudades se mantengan limpias, especialmente en épocas de alta generación de residuos.

Ruta de la Limpieza Navideña

Al hablar en representación de la alcaldesa Carolina Mejía, la secretaria general Elizabeth Mateo resaltó la importancia de este operativo por el gran impacto que tendrá en la capital dominicana.

“La Limpieza Navideña ha llegado al Distrito Nacional, ha llegado a la capital y hasta el nueve de enero vamos a tener este gran soporte apoyando a nuestros miles de brigadistas”, manifestó.

Mateo hizo un llamado a la conciencia ciudadana para evitar los vertederos improvisados. “Todos debemos cooperar para que Santo Domingo esté cada vez más limpio”.

En ese sentido, la directora de Aseo Urbano del cabildo, Ana González, saludó el operativo conjunto y exhortó a la ciudadanía a hacer una correcta disposición de los desechos para garantizar una recogida eficiente en los sectores de las tres circunscripciones.