Alcaldía del DN lleva su Plan de Arbolado al sector Las Praderas

La Alcaldía del Distrito Nacional, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y su Programa Plan de Arbolado Urbano, realizó en el sector Las Praderas su última jornada de siembra de árboles del 2025.

La iniciativa, desarrollada bajo las directrices de la alcaldesa Carolina Mejía para continuar transformando las aceras y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, abarcó la calle César Augusto Canó esquina Teodoro Chassériau y la Gustavo Mejía Ricart.

El arbolado fue apoyado por la empresa SP Gold Services & Partners Group, bajo el programa Reforesta EMIP 2024, siendo esta la cuarta ocasión en colaboración con el cabildo.

Esta vez, la variedad de árboles plantados fueron Mara (Calophyllum calaba L) y Gringri (Bucida bucetas), caracterizados por siempre tener hojas que aportan sombra y capturan el carbono.

Milagros Mercedes, directora de Gestión Ambiental, dio la bienvenida y palabras de agradecimiento a los representantes de la institución por su apoyo a esta jornada sin importar que estemos en días de Navidad.

Débora Pérez, vicepresidenta de la empresa SP Gold Services & Partners Group, agradeció ser parte de esta acción, indicando que la misma abarca la responsabilidad social que han ido integrando desde el 2024 mediante programas medioambientales.