Alcaldía de Salcedo reconoce 8 jóvenes meritorios

SALCEDO.- al celebrarse este 31 de enero el Día Nacional de la Juventud, la alcaldía de aquí reconoció a 8 jóvenes, en un acto que fue encabezado por la vicealcaldesa, la señora Italia López, en representación del titular municipal, Juan Ramón Hernández, el cual se encontraba fuera de la ciudad cumpliendo compromisos propio de su investidura.

Al dar la bienvenida la señora Yocaira Figueroa quien funge como Tesorera Municipal dijo, primero agradecer a Dios por el evento, en donde precisó que si hoy día estos jóvenes han sido objeto de reconocimientos, se debe al esfuerzo que hacen sus padres, los cuales tal y como se precisa en cada una de las resoluciones han hecho un gran trabajo en la formación de sus proles.

“Si hoy ustedes han sido objeto de reconocimientos, esto se debe a que tienen padres responsables, que se han dedicado a formarlos en valores, por lo que como alcaldía les exhortamos, a que estudien, luchen y tomen el ejemplo de los grandes hombres y mujeres que ha parido esta ciudad. Deben seguir adelante. No hay tropiezos para que el desee estudiar y superarse”, dijo Yocaira.

Las 8 resoluciones fueron leídas por el Secretario Municipal José Daniel Toribio, quien ponderó en cada una de estas los valores, la disciplina, el esfuerzo y los diferentes motivos del por qué estos fueron reconocidos por la sala capitular que preside el regidor Esteban Payan.

Los reconocidos fueron Edgar Emmanuel Vargas como promotor de las buenas costumbres y ejemplo ciudadano, de perseverancia y logros en el área del deporte; también Elvis Francisco Santana Mora por su regia formación académica, Edarlin Reyes Ureña también ejemplo de dedicación y determinación deportiva, así como el futbolista Gabriel Jesús Gómez Escaño.

Otros reconocidos fueron Adonis de Jesús López, basquetbolista que ha puesto el nombre municipio, la provincia Hermanas Mirabal y el país muy en alto en suelos internacionales, Arialafi Cáceres de la Cruz, carismática y líder religiosa quien con su trabajo ha estado sirviendo de ejemplo para muchos jóvenes de la zona.

También fue reconocido el doctor Jean Paul Abreu Canela, un valor científico que ha hecho especialidad en materia de salud bucal, así como investigaciones junto a notables facultativos en universidades internacionales, tales como Chile y Brasil.

Mientras que la joven Génesis Daniela Toribio Domínguez, además de los notables diplomados y maestrías que como profesional del derecho ha realizado, y haber hecho una labor ejemplar dentro del tren del Ministerio Publico a través de su trabajo como ayudante fiscal, en la actualidad cursa otra maestría con lo que busca ser fiscalizadora, lo que significa el primer eslabón para trillar el camino de otros logros, que según el considerando alcanzará.

En el evento además de los mencionados, participaron familiares y amigos de los reconocidos así como los regidores, Alexander Pérez, Yina Pantaleón, Rafael Liriano, Esteban Payan, Jordi Rojas, Román Valentín y Héctor Hernández.