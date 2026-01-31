CTC conmemoran el Día Nacional de la Juventud con jornada tecnológica y formativa en Boca Chica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Boca Chica. – En una actividad cargada de entusiasmo, esperanza y vocación de futuro, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), convirtieron este municipio costero en un punto de encuentro para la innovación y el aprendizaje, al desarrollar una amplia jornada formativa en conmemoración del Día Nacional de la Juventud, encabezada por la coordinadora general del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, Geanilda Vásquez.

El acto reunió a decenas de jóvenes, líderes comunitarios, autoridades locales y representantes del sector educativo, en un escenario donde la tecnología dejó de ser una promesa lejana para convertirse en herramienta concreta de transformación social.

El director general de los CTC, Isidro Torres, destacó que invertir en juventud es apostar por el progreso sostenible del país. Subrayó que la capacitación digital ya no es un lujo, sino una necesidad impostergable para cerrar brechas sociales y económicas.

“La tecnología es el idioma del presente. Quien la domina, tiene en sus manos oportunidades reales de crecimiento. Por eso exhortamos a nuestros jóvenes a estudiar comunicación, innovación y áreas tecnológicas que les permitan construir su propio futuro”, expresó.

Torres valoró además la presencia de Geanilda Vásquez como una señal de respaldo directo del Gobierno a las comunidades más vulnerables. Resaltó su liderazgo y sensibilidad social, asegurando que su gestión fortalecerá la articulación de políticas públicas orientadas a garantizar más oportunidades para la juventud.

El funcionario también ponderó el carácter trabajador de Boca Chica, definiéndolo como un municipio “fajador y resiliente”, con jóvenes que, incluso en condiciones adversas, combinan estudio y trabajo para salir adelante.

Durante la jornada, los participantes accedieron a iniciativas innovadoras como Juventud Maker, orientada al desarrollo de habilidades técnicas y creativas; talleres de vuelo y manejo de drones, realidad virtual, y espacios de experimentación tecnológica diseñados para estimular el pensamiento crítico y la cultura de innovación.

Estas actividades, más que simples capacitaciones, se presentaron como puertas de entrada a nuevas vocaciones profesionales.

De su lado, Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, manifestó su emoción y compromiso con la juventud dominicana.

“Hoy no solo celebramos el Día Nacional de la Juventud; celebramos el presente de ustedes. Estos centros existen para reducir desigualdades y abrir caminos. Nuestro compromiso es que ningún joven se quede atrás”, afirmó.

Vásquez agradeció la confianza depositada por el presidente Luis Abinader y aseguró que desde su gestión impulsará acciones coordinadas para disminuir la brecha entre clases sociales, fortaleciendo espacios como los CTC, que dijo “llevan oportunidades a donde muchas veces otros no llegan”.

El encuentro se convirtió así en un espacio de reconocimiento al talento emergente, donde cada taller, cada demostración y cada palabra apuntaron a una misma idea: la juventud no es únicamente esperanza futura, sino fuerza transformadora del presente.

A la actividad asistieron además Jheyson García, diputado de la provincia Santo Domingo; Aracelis Tejeda, vicealcaldesa de La Caleta; Adalisa Rosado, presidenta de la Asociación de Deportistas con Discapacidad Playero de Boca Chica; Yessica Díaz, directora de la Escuela Elvira Mendoza, así como representantes comunitarios, docentes y colaboradores de los CTC.

Con jornadas como esta, los Centros Tecnológicos Comunitarios reafirman su misión de democratizar el conocimiento y convertir la innovación en un puente hacia la inclusión, demostrando que cuando se invierte en la juventud, se invierte directamente en el destino del país.