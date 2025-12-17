Alertan sobre limbo en las designaciones para la SCJ tras suspensión indefinida del CNM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó su preocupación ante la suspensión sin fecha anunciada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del proceso de designación de cinco jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Este retraso, según afirmó, mantiene en incertidumbre una decisión clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación clara ni un nuevo calendario público.

A esta situación se suma la circulación informal de listas con posibles personas a ser designadas, lo que incrementa la percepción de opacidad y debilita la confianza ciudadana en un proceso que, por su naturaleza, debe regirse por la mayor transparencia, objetividad y apego a las normas constitucionales.

"ROI recuerda que los procesos de selección y designación de jueces y juezas de las altas cortes no pueden desarrollarse en un clima de rumores ni decisiones diferidas indefinidamente", manifestó.

En ese sentido, la Red subrayó la obligación constitucional de respetar la cuota de jueces y juezas de carrera judicial en la integración de la Suprema Corte de Justicia. En el presente proceso, de los cinco puestos actualmente vacantes, al menos tres deben ser ocupados por personas provenientes de la carrera judicial, conforme a lo dispuesto por la Constitución, como una garantía de profesionalización, independencia y fortalecimiento institucional del Poder Judicial.

Asimismo, ROI insisió en la necesidad de que el CNM asegure criterios de selección claros y verificables, en los que prevalezca el escalafón judicial, los años de experiencia, los aportes al sistema de justicia y el compromiso demostrado con la independencia judicial y con el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. La equidad de género y la igualdad deben ser principios transversales en esta decisión.

La Red de Observadores por la Institucionalidad hace un llamado al CNM a retomar este proceso con la urgencia, transparencia y responsabilidad que amerita, informando oportunamente a la ciudadanía y asegurando que la designación de los jueces y juezas de la SCJ se realice en estricto apego a la Constitución y a los más altos estándares de idoneidad e institucionalidad.

Adicionalmente, ROI consideró imprescindible la publicación íntegra y oportuna del acta correspondiente a la designación de los jueces y juezas del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La divulgación de dicha acta es una condición mínima de transparencia para conocer los motivos que sustentaron las decisiones adoptadas, los criterios efectivamente ponderados y las valoraciones realizadas por cada miembro del CNM.

De igual forma, su publicación permitiría comprender las razones de la suspensión sin fecha de la sesión sin haber realizado las designaciones en la SCJ, evitando interpretaciones discrecionales y fortaleciendo la rendición de cuentas de un órgano constitucional cuyas decisiones impactan directamente la institucionalidad democrática y la confianza pública en el sistema de justicia.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).