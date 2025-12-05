CNM juramenta jueces del TSE, dice fortalecerán justicia

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que preside el presidente Luis Abinader, juramentó anoche a los cinco jueces titulares de el Tribunal Superior Electoral (TSE) y a sus suplentes, en un acto en el Palacio Nacional.

Los jueces titulares juramentados son Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien fue ratificado como presidente del TSE para el periódico 2025, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, quienes también fueron ratificados y Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García, quienes son nuevas en esas funciones.

También fueron juramentados los jueces suplentes Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menier.

En el acto se reafirmó el compromiso institucional de los jueces del TSE con el fortalecimiento de la justicia electoral y la transparencia democrática en República Dominicana.

Junto al presidente Abinader, en la ceremonia estuvieron todos los miembros del CNM que son los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; Senado, Ricardo de los Santos y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. También la magistrada Nancy Salcedo, quien es la secretaria de ese órgano, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

En el acto que se realizó en el salón de Embajadores de la casa de Gobierno, estuvieron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, familiares y allegados de los jueces juramentados.

Los integrantes del TSE fueron escogidos el pasado martes, tras un proceso de evaluación que conllevó entrevistar a 41 aspirantes, según los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley 138-11, que rige el CNM.

Tras la juramentación, el presidente Luis Abinader saludó y felicitó a cada uno de los jueces y luego a los presentes, en el salón donde se realizó la ceremonia que duró menos de una hora.