Desde la Brisita Navideña hasta el Cariñito: quiénes califican y cómo saber si eres beneficiario

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En República Dominicana existe un amplio abanico de subsidios y programas sociales que el Gobierno destina durante el año a familias de bajos ingresos, trabajadores del transporte, madres, jóvenes y sectores impactados por emergencias.

Sin embargo, muchas personas aún desconocen cómo funcionan estos programas, cuáles siguen vigentes, quiénes califican y, sobre todo, cómo verificar si están incluidos.

El doctor Guillermo Moringlane, director de Salud del Gabinete de Política Social, explicó al periódico HOY que los criterios de selección se basan en el nivel de vulnerabilidad socioeconómica de cada hogar, colocando prioridad en quienes se encuentran dentro del cinturón de pobreza o en pobreza extrema.

Doctor Guillermo MoringlaneHOY

Recordó que, años atrás, las ayudas se entregaban mediante cajas de alimentos, pero ese método fue sustituido por la tarjeta, lo que -dijo- representa una manera “más digna” de permitir que las familias adquieran lo que realmente necesitan.

Guillermo Moringlane: "Las ayudas sociales actúan como un salvavidas inmediato, porque para las familias pobres representan la diferencia entre comer o no comer”.

El funcionario también señaló que uno de los principales logros del Gabinete de Política Social en 2025 fue la reducción del cinturón de pobreza en el país.

A continuación, presentamos una guía práctica con los subsidios entregados durante 2025, sus objetivos, criterios de selección y pasos para verificar si eres beneficiario.

Brisita Navideña RD$1,500

En este año, 2.6 millones de dominicanos recibieron "La Brisita Navideña"

¿Qué es?

La Brisita Navideña es un subsidio de RD$1,500 que el Gobierno entrega cada diciembre para apoyar la compra de alimentos y la cena de Nochebuena.

¿Cómo se entrega?

En 2025 opera con un sistema mixto:

Depósito digital vía Supérate para 1,400,000 familias que ya están en el programa.

1,200,000 tarjetas físicas distribuidas por el Gabinete de Política Social para personas fuera de Supérate.

Puede consumirse en colmados, almacenes y supermercados.

¿Quiénes califican?

Según criterios del Siuben:

Ingresos por debajo de RD$30,000.

Hogares sin empleo o con salario por debajo del umbral reportado a la TSS.

Vulnerabilidad socioeconómica comprobada.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Verificar la cédula en los portales de la Presidencia y DGII.

Revisar si la tarjeta fue activada en Banreservas.

En caso de no aparecer, acudir al Gabinete Social o llamar a los números oficiales.

Tarjeta Joven, ayuda mensual de RD$2,500 más los subsidios

Lanzan ‘Tarjeta Joven’ para conectar a la juventud con educación, salud, cultura, transporte y empleo

¿Qué es?

Lanzada en 2025, “Tarjeta Joven” es un programa dirigido a personas de 18 a 35 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Incluye una ayuda mensual de RD$2,500, subsidios de transporte, acceso a servicios educativos, culturales y laborales.

¿Quiénes califican?

Fachada de la Tarjeta Joven

El sistema permite aplicar si eres:

Joven con discapacidad

Madre o padre adolescente

Joven profesional sin empleo

Integrante de organizaciones sociales

Persona en situación de vulnerabilidad acreditada

¿Cómo verificar o aplicar?

Entrar a https://juventud.gob.do/tarjeta-joven Completar formulario con datos personales Detallar tu condición socioeconómica Enviar solicitud y esperar confirmación

Bono “El Cariñito” (RD$1,500 para madres por el Día de las Madres)

Bono madres, “El Cariñito»

¿Qué es?

“El Cariñito” es un bono anual de RD$1,500 que se otorga con motivo del Día de las Madres.

Requisitos

Ser madre dominicana

Ingresos inferiores a RD$30,000

Ser mayor de edad

Estar en el registro del Siuben o bases administrativas

¿Cómo se consulta?

En 2025 se verificó vía telefónica llamando al *462, con número de cédula a mano.

El pago se entregó por tres vías:

Tarjeta Aliméntate

Remesas Banreservas

App MIO para usuarias registradas

Bono a Mil por la Educación (RD$1,000 por estudiante)

Bono a Mil por la Educación se entrega mensual!

¿Qué es?

Es una transferencia económica del MINERD para estudiantes del sistema público, dirigida a cubrir gastos de regreso a clases.

¿Quiénes lo reciben?

En 2025 benefició a 1.4 millones de alumnos desde Inicial hasta Secundaria.

¿Cómo saber si calificas?

Entrar a www.bonoamil.gob.do Colocar la cédula del padre, madre o tutor Verificar si el sistema te seleccionó Identificar vía de pago (transferencia o remesas)

Requiere contar con el ID del estudiante y un número celular activo.

Apoyo Alimentario (Aliméntate – RD$1,650 mensuales)

A través de la Tarjeta Supérate, los dominicanos reciben diversos subsidios.

¿Qué es?

Es uno de los subsidios más antiguos y uno de los pilares de Supérate. Otorga RD$1,650 mensuales para compra de alimentos en comercios de la Red de Abastecimiento Social.

¿Cómo se obtiene?

Es obligatorio contar con una evaluación del Siuben.

Si tu hogar nunca ha sido evaluado debes solicitar una cita en un Punto Solidario puedes hacerlo vía web: https://serviciosenlinea.puntosolidario.gob.do/login

Si ya fuiste evaluado debes esperar a ser seleccionado; Supérate notifica por carta el día de entrega de la tarjeta.

Apoyo en Emergencias (Bono Emergencia)

El Gobierno dominicano, a través del programa social Supérate y con el acompañamiento de las instituciones que integran la Comisión Interinstitucional de Intervención Sociofamiliar, entregó el Bono Emergencia en 2025.

¿Qué es?

Es un bono especial para familias afectadas por desastres o tragedias.

En 2025 se utilizó para apoyar a los sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia Jet Set, donde fallecieron más de 200 personas y cientos resultaron heridas.

Este aliciente se entregó por primera vez en noviembre de 2022, tras el paso del huracán Fiona por el país. Asimismo, fue implementado en el año 2023 durante el cierre de la frontera con Haití, brindando apoyo económico a pequeños comerciantes en Dajabón y Elías Piña.

De igual modo, se entregó el Bono de Emergencia tras la explosión en San Cristóbal, ocurrida el 14 de agosto de 2023, donde se otorgó apoyo económico no solo a las familias de los fallecidos, sino también a los trabajadores de las empresas afectadas y al personal de emergencia que intervino en el siniestro, como los bomberos y la Defensa Civil.

¿Cómo se selecciona?

A través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Siuben, que evalúa daños, pérdidas, nivel de impacto y vulnerabilidad.

Bonoluz

El Bonoluz se recibe a través de la tarjeta Supérate

¿Qué es?

Subsidio para cubrir parte del costo del servicio eléctrico.

El monto equivale al consumo promedio de 100 kWh + cargo fijo, variando por distribuidora:

EDESUR: RD$716.78

EDENORTE: RD$692.01

EDEESTE: RD$701.98

¿Quiénes califican?

Hogares vulnerables identificados por Siuben y ADESS.

No se solicita directamente.

Bonogas para choferes (RD$3,420 a 5,000 mensuales)

Persona efectúa su pago con Tarjeta Bonogás para Choferes

¿Qué es?

Subsidio al GLP para transportistas con el fin de mantener las tarifas sin aumentos.

¿Quiénes califican?

Choferes registrados en rutas formales validadas por el INTRANT y ADESS.

Plan Nacional de Viviendas "Familia Feliz"

Se detallan los pasos para solicitar viviendas

¿Qué es?

Programa de acceso a viviendas para familias sin propiedad previa.

Requisitos principales

Ser dominicano(a)

No poseer vivienda (verificación DGII / Catastro)

Compromiso de no vender por 10 años

Cumplir deberes educativos y de salud de los miembros del hogar

Cómo aplicar

Entrar a www.familiafeliz.gob.do Seleccionar “Aplica pa’ tu vivienda” Llenar formulario Guardar código de solicitud

Supérate Mujer (RD$10,000 mensuales)

Gloria Reyes Directora general de Supérate

¿Qué es?

Apoyo económico y acompañamiento integral para mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente sobrevivientes de violencia de género.

¿Cuánto otorga?

RD$10,000 mensuales, además de capacitación laboral y acceso a financiamiento a través de Banca Solidaria.

¿Quiénes califican?

Mujeres víctimas de violencia, madres con niños huérfanos por feminicidio o casos priorizados por las instituciones asociadas.

Aprende y Avanza (subsidios escolares)



Son incentivos destinados a prevenir la deserción escolar que abarca desde Nivel Básico hasta 6to grado.

Consiste en una transferencia monetaria bimestral que se entrega a los hogares tomando en cuenta la cantidad de estudiantes miembros de las familias participantes del programa en edad escolar de 5 a 21 años cursando el nivel Básico y cumplimiento con las corresponsabilidades en educación, las escalas de pagos se muestran en las tablas siguientes:

RD$300.00 recibirá por Un (1) miembro.

RD$600.00 recibirá por Dos (2) miembro.

RD$900.00 recibirá por Tres (3) miembro.

RD$1,200.00 recibirá por Cuatro (4) miembro o más miembros

¿Cómo tus hijos pueden ser incluidos?

El programa prioriza hogares en extrema pobreza. Debes esperar a que Supérate realice un operativo de integración al subsidio escolar en tu comunidad y asegurarte de que tus hijos e hijas estén incluidos dentro de tu núcleo familiar.

¿Qué hacer si entiendes que calificas pero no apareces?

Las instituciones recomiendan: