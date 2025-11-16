¿Quién es Alfonso Rodríguez Tejada, nuevo administrador de la ETED tras el apagón general?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A casi una semana del apagón general que dejó al país sin electricidad, el presidente Luis Abinader “remeneó la mata” en el sector eléctrico y ordenó cambios. Este domingo destituyó a Martín Robles Morillo como administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y designó en su lugar a Alfonso Rodríguez Tejada.

El cambio fue formalizado mediante el Decreto núm. 653-25, una disposición que, según un comunicado oficial, busca “reforzar la estructura técnica del sector eléctrico nacional”.

¿Quién es Alfonso Rodríguez Tejada?

El nuevo titular de la ETED es ingeniero eléctrico egresado de UNAPEC, con una formación multidisciplinaria que incluye una licenciatura en Derecho, una maestría en Mecánica Caterpillar en el Institute of The Americas (Miami), y un MBA en Administración de Empresas por UNAPEC.

Alfonso Rodríguez Tejada

Además, es auditor certificado en las normas ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001, especializaciones que fortalecen su perfil en gestión, eficiencia y calidad.

Trayectoria y experiencia

Rodríguez Tejada ha acumulado experiencia en los sectores privado y público.

Entre sus funciones más destacadas figuran:

Coordinador de mantenimiento eléctrico y cogeneración en Implementos y Maquinarias CxA.

Gerente de ingeniería en el Grupo León Jiménez.

Director general de Green Future Renewable Energy en Granada, España.

Director Facultativo de Cobra Energía en República Dominicana.

En el sector público ha tenido un rol activo en los últimos años: