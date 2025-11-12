Almuerzo Corripio: ¿Cuándo inicia la gracia navideña y a cuánto ascenderá?

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, anunció que la tradicional gracia navideña para los dominicanos residentes en el exterior iniciará el próximo 1 de diciembre, y aseguró que esta será “la más importante de la historia”.

"Ese anuncio se lo estoy dejando al presidente de la República porque es un reconocimiento”, expresó.

Resaltó además que el monto será mayor a los USD 5,000.00.

El funcionario aclaró que la gracia navideña está dirigida a la diáspora.

“La gracia navideña no es para que usted coja un avión, compre una cosa y la traiga para acá, ni para que usted le diga a un primo que se lo traiga en esa época para usted hacer negocio”, especificó.

Sanz Lovatón también advirtió que no se permitirá el uso indebido de este beneficio con fines comerciales.

“Esa gracia es para que los dominicanos que residen en el exterior que tengan seis meses que no hayan llegado al país para que puedan esa época de navidad traerle a sus parientes y sus amigos algún agasajo sin pagar impuestos “, añadió.

A través de esta facilidad, podrán traer regalos, electrodomésticos y otros artículos para sus familiares y amigos sin pagar impuestos aduanales.

En cuanto al comercio local, aseguró que la Dirección General de Aduanas tomará medidas para proteger a los comerciantes nacionales, garantizando que la medida beneficie principalmente a las familias y no afecte el equilibrio del mercado.

“Para que los comerciantes no se preocupen también vamos hacer algo para proteger al comercio local”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.