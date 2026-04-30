Becas extranjero serán revisadas

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Las becas para estudios superiores en el extranjero tendrán que ser reajustadas y dar más apoyo a las universidades dominicanas, afirmó ayer el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía.

“¿Necesitamos más becas en el exterior o universidades más ranqueadas en el país?”, cuestionó el ministro durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Santos sostuvo que se puede tener un sistema universitario robusto si se contratan profesores en áreas complejas, ya que muchas veces un estudiantes hace una carrera fuera que no es necesaria en el país.

Recordó que los becarios firman un compromiso de que cuando culminen los estudios deben prestar servicio por dos años o debe devolver el dinero invertido. No obstante, Santos consideró, a título personal, que si un joven estudia becado y al terminar recibe una oferta de un buen empleo, cualquier autoridad debe ser flexible y autorizar su permanencia fuera, tras indicar que ha firmado autorización.

Apuntó que muchos dominicanos trabajan allá y envían remesas, por lo que siguen aportando.

“Las becas serán revisadas”, precisó al indicar que se hará luego que se concluya el proceso actual.