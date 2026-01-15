Morel solicita casos sean esclarecidos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Morel Diplán, consideró como preocupantes las desapariciones de menores de edad en el país, como son los últimos dos casos de la pequeña Brianna Genao Rosario y Roldany Calderón.

Llamó a las autoridades a esclarecer ambos casos porque de lo contrario pueden generar más dudas y sospechas y que surjan otras desapariciones.

Brianna desapareció el pasado 31 de diciembre de la residencia de su abuela en la comunidad de Imbert, Puerto Plata y Roldany hace 10 meses en Jarabacoa, La Vega. Hasta el momento no se ha determinado qué sucedió en ambos casos.

En principio se había informado que la niña había sido violada y asesinada por parientes que habrían confesado el crimen, quienes fueron apresados y luego liberados.

“Las autoridades tienen que dar respuesta sea como sea, para que se detenga este tipo de hecho en nuestro país, sobre todo en niños y niñas porque esto es muy delicado”, expresó Morel Diplán durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Morel Diplán advirtió que la falta de claridad sobre qué sucedió con estos infantes podría producir que surjan más desapariciones.