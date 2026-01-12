Usarán perros en la busca desaparecidos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) creó una Unidad Canina especializada que será integrada a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres.

La unidad estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), y recibirá la cooperación de agencias internacionales para el entrenamiento del personal asignado.

La decisión fue adoptada por el CSMP, que preside la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, en su décimo tercera sesión ordinaria celebrada el 8 de este mes. Se informó que la Unidad Canina trabajará en coordinación con otras agencias del Estado, y siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

Además se dispuso la elaboración de un protocolo de cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, para garantizar el debido cuidado de los caninos entrenados, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco.

El CSMP lo integran además de Reynoso y Cocco, la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez.

