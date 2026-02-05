Pasaporte electronico tendrá un seguro para repatriar cadáveres

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Una de las novedades del nuevo pasaporte electrónico es que contará con un seguro de repatriación de cadáveres para los dominicanos que residen en el exterior, sin costo adicional para el adquiriente, reveló ayer el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.

Explicó que al revisar los costos de la emisión la institución decidió asumir ese gasto que implica repatriar un cadáver, que además genera una angustia para los familiares y hasta las autoridades consulares.

El servicio tendrá una cobertura de hasta 9,000 dólares y será apoyado por Seguros Reservas

“Hemos colocado un servicio de repatriación que va ser apoyado por el Seguros Reservas con una cobertura de hasta 9,000 dólares para esa diáspora que siempre nos apoya y está pendiente siempre de su patria”, expresó Ramírez.

En cuanto al costo para renovar el documento fuera del país, el funcionario indicó que se trata de una tarifa que fija el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y que va depender de las ciudades donde esté el servicio.

Este proceso de renovación del pasaporte iniciará entre los meses agosto a noviembre del presente año en los consulados de mayor demanda y presencia de dominicanos, apuntó Ramírez.