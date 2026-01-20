Nuevo documento
Pasaporte Electrónico dominicano: cómo solicitarlo y qué hacer si viajas antes del 19 de febrero
Este nuevo documento incorpora mayores estándares de seguridad y moderniza el sistema de identificación nacional, alineándose con las prácticas internacionales de control migratorio.
La Dirección de Pasaportes anunció que a partir del 19 de febrero de 2026 comenzará la captura de datos biométricos y la emisión del nuevo Pasaporte Electrónico, marcando un avance tecnológico en los servicios de documentación oficial.
Dos portales para solicitudes según fecha de viaje
• Las personas que viajen antes del 19 de febrero deberán solicitar el pasaporte mecánico a través del portal citas.pasaportes.gob.do (citas.pasaportes.gob.do ).
• A partir del 19 de febrero, las solicitudes del Pasaporte Electrónico se realizarán exclusivamente en citas-e.pasaportes.gob.do (citas-e.pasaportes.gob.do, habilitado para este nuevo formato.