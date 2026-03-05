Preocupa el auge del Islam en Haití

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El crecimiento del Islam en Haití sin conocer cuál tipo de esa religión se está propagando en pueblos disgregados sin conexión entre sí y ante la ausencia de mecanismos de inteligencia debe ser motivo de preocupación según expuso el profesor, diplomático y experto en temas internacionales Iván Gatón.

Indicó que el auge de la religión islámica creció a raíz del terremoto de 2010 cuando entidades musulmanas iniciaron asistencia humanitaria con obras, alimentos e incluso entregando ayudas económicas, llenando un vacío estatal fundamental.

Gatón subrayó que el Islam tiene diversas corrientes algunas impulsadas por naciones más radicales y contrarias a los valores de occidentes como la igualdad, el derecho de las niñas, el cristianismo y que en el caso de Haití no hay información sobre cuáles estaría propagando. “¿Dónde está el Estado haitiano para dar seguimiento a las mezquitas que se están instalado y el tipo de Islam que se está predicando?, cuestionó.

Advirtió además que la prédica de esa religión ha sido introducida bajo la afirmación de que un musulmán fue quien liberó los esclavos en Haití.

Mientras que Luis González, politólogo internacionalista y catedrático, aseguró que el Islam es una religión que predica la paz, la obediencia y que quienes se radican son la minoría, por lo que pidió prudencia para no generalizar.

Al respecto, Gatón señaló que esa minoría que se radicaliza y que se estima es del 10 por ciento, representa una gran cantidad de creyentes, tomando en cuenta que los musulmanes son más de 1,300 millones e habitantes.

Citó además que se prevé que para el 2070 el Islam será mayoritario en Occidente y Europa por las migraciones de musulmanes que tienen mayor cantidad de hijos que los locales.