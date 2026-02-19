Relaciones con China y Rusia son determinantes

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Para la República Dominicana es esencial mantener vínculos estables y amistosos con China y Rusia debido a que estos países puede vetar cualquier medida del Consejo de Seguridad las Naciones Unidas que ayude a establecer la paz en Haití, sostuvo ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Indicó que actualmente Haití tiene un ambiente favorable a nivel internacional que podría facilitar una transformación que requiere esa nacional para su estabilidad económica y política. Puso de ejemplo la adopción de la Resolución 27-93 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del año pasado, que autorizó el despliegue de una misión multinacional de 5,500 efectivos para enfrentar la violencia de parte de las bandas.

“Nosotros necesitamos mantener vínculos estables y amistosos tanto con la República Popular China como con la Federación Rusa porque forman parte los cinco estados permanentes en el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas, y si uno de ellos vota en contra de una medida relacionada a Haití no pasa”, manifestó el canciller Álvarez.

Manifestó que la República Dominicana es un actor importante para lograr la estabilidad de Haití y su pacificación que se espera empiece a lograrse con la fuerza especial contra las bandas que estará llegando a partir de abril.

Afirmó que hasta que no haya paz en esa nación, no es posible tener la relación absolutamente normal, pero el país siempre ha tenido un diálogo. "Para nosotros Haití es fundamental", dijo Álvarez, al destacar que pese a la situación de inestabilidad el comercio ha estado desarrollándose con cierta normalidad.

Indicó que la falta de empleo y la crisis en Haití llevan a sus ciudadanos a buscar oportunidades, por lo que abogó para se endurezcan las sanciones a los traficantes de personas. “Creo es necesario duplicar las condenas, los castigos a todos aquellos que están involucrados en la trata y el tráfico de seres humanos”, enfatizó.