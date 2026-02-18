Donald Trump ya invitó a Luis Abinader a la cumbre en Miami

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reveló este miércoles que el presidente Luis Abinader ya fue invitado para participar en una cumbre de presidentes que se celebrará el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami.

“Ayer (martes 17 de febrero) llegó ya la invitación formal formal para el presidente ir a la cumbre de presidentes convocada por el presidente Trump”, dijo.

El canciller destacó además que las relaciones del país y Estados Unidos han continuado de una manera absolutamente normal.

“Recientemente fuimos invitados a una mini cumbre en Washington sobre minerales crítico fueron convocados 55 países entre ellos República Dominicana y dentro de esos 55 países eran solo 7 latinoamericanos invitados”, dijo.

Entre los países de la región convocados figuraron Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, México y República Dominicana.

“Nuestra relación con EE.UU. es una relación privilegiada, tanto por la confianza que existe en las autoridades dominicanas como por la cultura y la conocida presencia de la diáspora dominicana en Estados Unidos”, sostuvo.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.