Donald Trump ya invitó a Luis Abinader a la cumbre en Miami
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reveló este miércoles que el presidente Luis Abinader ya fue invitado para participar en una cumbre de presidentes que se celebrará el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami.
“Ayer (martes 17 de febrero) llegó ya la invitación formal formal para el presidente ir a la cumbre de presidentes convocada por el presidente Trump”, dijo.
El canciller destacó además que las relaciones del país y Estados Unidos han continuado de una manera absolutamente normal.
“Recientemente fuimos invitados a una mini cumbre en Washington sobre minerales crítico fueron convocados 55 países entre ellos República Dominicana y dentro de esos 55 países eran solo 7 latinoamericanos invitados”, dijo.
Entre los países de la región convocados figuraron Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, México y República Dominicana.
“Nuestra relación con EE.UU. es una relación privilegiada, tanto por la confianza que existe en las autoridades dominicanas como por la cultura y la conocida presencia de la diáspora dominicana en Estados Unidos”, sostuvo.
