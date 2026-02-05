República Dominicana: 3.4 millones de pasaportes

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Actualmente en República Dominicana hay 3.4 millones de pasaportes vigentes mientras que el consumo promedio anual es 850 mil libretas por renovaciones y nuevas emisiones.

A los fines de garantizar que no haya problemas de abastecimiento, para el proyecto del nuevo pasaporte se contempla un inventario de cinco millones de documentos, o sea, más de cuatro años de consumo y por encima del promedio anual.

Estas informaciones fueron ofrecidas por Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes, y Edgar Díaz, subdirector de Emisión y Renovación.

“Este proyecto tiene garantizado cinco millones de libretas para que los dominicanos no tengan algún tipo de temor”, expresó Ramírez.

Apuntó que se han tomado la previsiones logística para evitar falta de libretas, como la crisis de hace casi dos años que hubo problemas para obtener el documento por falta de materia prima.

Señaló que como las citas se harán programadas, la emisión estará ajusta a la demanda que vaya generado.

Díaz informó que al 2019 se expidieron e 450 mil pasaportes y al 2025 fueron 850 mil para casi duplicar la demanda.