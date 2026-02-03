Con el nuevo pasaporte electrónico, ¿República Dominicana tendrá acceso a la visa Schengen para viajar sin visa a España, Italia y otros países?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los dominicanos comenzarán a utilizar un nuevo pasaporte electrónico, más moderno y seguro. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿este documento permitirá que República Dominicana acceda en el futuro a la exención del visado Schengen para viajar a España, Italia y otros países europeos?

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez Uribe, explicó en el programa Uno+Uno que el país ha dado pasos importantes para fortalecer la confiabilidad del documento. Señaló que uno de los avances fue la inclusión de República Dominicana en el directorio de llaves de la Infraestructura de Clave Pública (UASI).

Indicó que el chip incorporado en el pasaporte genera un certificado digital conocido como PKI, que funciona como una llave pública con la información del ciudadano. Ese certificado es cargado en el directorio internacional, lo que permite que otros países puedan validar la autenticidad del documento.

“Le dices a esa frontera donde llegas: mira, ese pasaporte es confiable”, expresó.

Agregó que, una vez se consolida esa confianza, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar los acuerdos diplomáticos necesarios para gestionar la exención de visado.

"Una vez logramos esa confianza, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacer todos los acuerdos con los diferentes países para que nos generen la exención de visado. Es decir, que adicional a los 72 países donde no necesitamos visa para viajar, pues hayan más países donde podamos entrar", afirmó.

Asimismo, sostuvo que uno de los requisitos para aspirar a la exención de visado en la comunidad Schengen era contar con un pasaporte electrónico con estándares internacionales de seguridad.

El nuevo documento mantiene el formato de libreta tradicional, pero incorpora un chip que almacena datos biométricos, geográficos, huellas dactilares y reconocimiento facial del portador.

La primera fase del proceso contempla la captura de datos biométricos para funcionarios oficiales y diplomáticos, además de la apertura gradual de citas para ciudadanos, iniciada el pasado 15 de enero.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el espacio Schengen está conformado por 29 países europeos que eliminan los controles fronterizos internos. Entre ellos figuran Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Suiza.

El visado Schengen permite a los viajeros circular por cualquiera de estos Estados y transitar dentro del área. No obstante, no garantiza el derecho automático de entrada, ya que las autoridades fronterizas pueden rechazar el ingreso si el viajero no presenta pruebas sobre el motivo del viaje o no cumple con las condiciones establecidas.