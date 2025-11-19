Estas son las 5 ventajas de hacer un curso en INFOTEP

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos, destacó este miércoles las cinco grandes ventajas para quienes deciden formarse a través de sus programas.

Una de las fortalezas del INFOTEP es la variedad en la duración de los cursos, que pueden extenderse por 9 meses, 7 meses o hasta un año, dependiendo del área de formación.

Esto permite que cada estudiante avance a su propio ritmo y adquiera un nivel de especialización acorde a sus metas.

Además, la entidad trabaja con los empleados y con los empleables.

La institución también explicó que ofrece un modelo flexible para quienes ya poseen experiencia en un oficio.

“Incluso hay personas que saben hacer mejor el oficio que nosotros. Se evalúa y se le da una salida parcial o total”, destacó.

En otro punto considerado una ventaja clave, INFOTEP describió su sistema como un “restaurante a la carta”, en el que empresas y organizaciones pueden solicitar exactamente el personal que necesitan.

El organismo resaltó que “INFOTEP está formando en todo el país”.

“Tú pides: quiero tantos camarógrafos, como un pedido al delivery, y nosotros te formamos a esas personas”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.