Infotep gradúa 477 nuevos técnicos en Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) celebró aquí su gran Graduación Ordinaria Regional del Cibao 2025, donde mil 477 nuevos técnicos recibieron sus títulos en distintas áreas productivas, en una ceremonia encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y Rafael Santos Badía, director general de la institución educativa.

Los egresados pertenecen a las direcciones regionales del Infotep Cibao Norte, Cibao Sur y Cibao Nordeste.

La ceremonia también resaltó la equidad de género en la formación técnica. En el Cibao Norte, la matrícula se distribuyó en partes iguales entre 543 hombres (50.09%) y 541 mujeres (49.91%), mientras que en el Cibao Sur y nordeste las mujeres representaron un 69.72% de los egresados, confirmando la creciente participación femenina en la formación técnica profesional.

La vicepresidenta Raquel Peña resaltó el impacto que la formación técnico profesional tiene en la nación, señalando que cada graduado representa no solo un avance en su desarrollo personal, sino también un aporte al crecimiento económico, la productividad y el bienestar de sus comunidades.

“Es un orgullo ver cómo estos jóvenes y adultos formados en el Infotep llevan consigo las competencias necesarias para impulsar el desarrollo de nuestro país. Cada técnico egresado es un motor de progreso, una inversión en la fuerza laboral y un ejemplo de cómo la educación y la formación transforman vidas y fortalecen nuestra nación”, afirmó la vicepresidenta.

El profesor Rafael Santos Badía, director general del Infotep, destacó el impacto económico y social de la formación técnico profesional en el desarrollo del país.

“El Infotep es el motor que transforma el conocimiento en progreso. Cada acción formativa representa una historia de superación y cada técnico egresado es una nueva oportunidad para el empleo, la productividad y el bienestar de la familia dominicana”, expresó.

Santos Badía, resaltó que los mil 477 graduandos de la Región del Cibao culminan una etapa que marca un paso firme hacia el bienestar de sus familias y el desarrollo del país,