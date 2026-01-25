Ambientalista: medida de Energía y Minas sobre cordillera Septentrional fue un acto de justicia

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

NAVARRETE. - A juicio del Catedrático y trabajador ambientalista Hilario Manzueta, la medida del Ministerio de Energía y Mina de no conceder permiso de explotación para una franja de la cordillera Septentrional, se ajusta al discurso de los sectores que luchan a favor del medio ambiente y los recursos naturales.

De acuerdo al destacado sociólogo cibaeño, la marcha que para los próximos días tienen contemplada hacer diversos grupos organizados de Santiago no se corresponde por lo que llamó a sus protagonistas a continuar el dialogo con las autoridades a fin de llevar sosiego y tranquilidad al seno de la población dominicana.

En ese sentido entiende Manzueta, que la medida tomada por Energía y Minas más que todo se debe tomar como una medida que satisface a los diversos grupos ambientalistas que luchan a favor de la preservación de los recursos naturales del país.

Sin embargo, este llamó a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante para que otras porciones de nuestras lomas no sean desbastadas por las mineras tanto nacionales como internacionales, las cuales tienen su visión fija en el país, en donde según explicó se encuentran importantes yacimientos de minerales que entiende, deben ser estudiado a fin de que no resulte lesivo para la protección de los ríos y la vegetación de la República Dominicana.

“El MEM hizo lo correcto, en no dar los permisos a las las mineras para la explotación de una importante franja de la Cordillera Septentrional, entre las provincias Santiago y Puerto Plata; esta ha sido una medida inteligente de parte de las autoridades de dicho ministerio, por lo que entendemos, que la marcha que se tiene programada no tiene la más mínima razón de ser”, dijo Hilario Manzueta.

Recientemente el MEM emitió un comunicado en donde estableció que en el proyecto ubicado entre las provincias de Puerto Plata y Santiago no se han producido hallazgos de importancia ni existe, a la fecha, ningún plan de intervención o explotación minera en esa zona.

En dicho documento dice la entidad oficialista, si se han realizado algunos trabajos exclusivamente de carácter exploratorio, los cuales se corresponden a de una etapa científica y técnica orientada a conocer el potencial geológico del territorio.

De acuerdo con Energía y Minas, en octubre pasado se realizaron pruebas geofísicas aerotransportadas y evaluaciones directas en campo. Los informes técnicos remitidos a la autoridad minera indican, que los resultados no fueron satisfactorios para identificar yacimientos de interés económico, razón por la cual no se ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo.

En ese sentido, explicó el Ministerio, que la concesión de exploración otorgada en julio de 2024, según ha reiterado la actual administración, no conlleva un compromiso automático con la explotación de la zona. Por el contrario, Energía y Minas, dice la nota, ha sido enfática en declarar que bajo esta administración no autorizará intervención alguna que ponga en riesgo a ese importante territorio del país.