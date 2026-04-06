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Amplían horario de la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos

La ampliación busca facilitar la movilidad de los usuarios y mantener el transfer incluido para una conexión más rápida y cómoda

Línea 2C del Metro

Línea 2C del Metro

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) anunció la ampliación del horario de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta con Los Alcarrizos, como parte de su período de marcha blanca gratuita.

Con esta medida, los usuarios podrán movilizarse en un horario más amplio, de lunes a sábado desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, y los domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

La institución destacó que se mantiene el servicio de transfer incluido, lo que facilita una conexión más rápida y cómoda hacia distintos destinos de la ciudad. Asimismo, exhortó a los pasajeros a mantenerse atentos a los próximos avisos y actualizaciones sobre el funcionamiento del sistema.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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