Amplían horario de la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) anunció la ampliación del horario de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta con Los Alcarrizos, como parte de su período de marcha blanca gratuita.

Con esta medida, los usuarios podrán movilizarse en un horario más amplio, de lunes a sábado desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, y los domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

La institución destacó que se mantiene el servicio de transfer incluido, lo que facilita una conexión más rápida y cómoda hacia distintos destinos de la ciudad. Asimismo, exhortó a los pasajeros a mantenerse atentos a los próximos avisos y actualizaciones sobre el funcionamiento del sistema.