Analizan la depresión y el suicidio por diálisis

La depresión es considerada un serio problema de salud, por la posibilidad de tener una larga duración e intensidad generalmente moderada a grave.

En muchas ocasiones lleva a generar ideas suicidas, siendo ésta la peor de las consecuencias de esa enfermedad crónica.

El impacto es importante en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, quienes tienen que conectarse a una máquina de diálisis varios días por semana.

El razonamiento corresponde a la terapeuta Altagracia Mejía, psicóloga clínica y experta en terapia en pacientes con enfermedades crónicas, quien asegura que la depresión es un trastorno mental que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad.

Indica que ese trastorno ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, debido a la prevalencia en la población mundial.

Es silente

Mejía explica que la depresión y las ideas de suicidio suelen manifestarse de forma silenciosa en las personas que padecen alguna enfermedad crónica, especialmente en quienes viven con Enfermedad Renal (ERC).

“Aunque muchos piensan que la batalla termina en las unidades de hemodiálisis, la realidad es que la verdadera lucha por vivir continúa más allá de los hospitales”, asegura.

Sostiene que la gravedad de la ideación suicida es un pensamiento sobre fungir como agente de la muerte de sí mismo, que puede variar según los planes suicidas y el grado de intención del paciente, debido a las circunstancias que enfrenta.

Altagracia Mejía. Psicóloga especializada en salud pacientes crónicos

Ideas suicidas

Existen dos formas de ideas suicidas: pasiva y activa. La primera implica un deseo de morir, pero sin planes específicos, mientras que la segunda conlleva la existencia del deseo de muerte y de un plan, asegura la profesional.

“La forma pasiva puede dejar tiempo para intervenciones, pero también transformarse súbitamente en activa”, explica la facultativa de la salud mental.

Enfermedad renal

Se trata es un padecimiento progresivo y degenerativo que compromete de manera significativa el funcionamiento normal de los riñones y a la aparición de otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, cardiopatía, entre otras.

Esa condición obliga a los pacientes a someterse a tratamientos continuos de diálisis y a adoptar cambios drásticos en su estilo de vida.

“Estos cambios, sumados a la carga física de la enfermedad, afectan profundamente el aspecto psicológico de quienes la padecen”, expresa.

La especialista sostiene que con frecuencia los pacientes experimentan sentimientos de desesperanza, ansiedad y aislamiento, cuadros que no siempre son detectados a tiempo por el entorno familiar o por el personal de los centros de salud.

Manifiesta que la combinación de esos factores tiende a aumentar el riesgo de episodios de depresión y pensamientos suicidas, por lo que se convierte en un problema de salud pública que requiere atención integral.