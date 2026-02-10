Línea 811 de salud mental: servicios disponibles y cómo acceder

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este lunes fue lanzada la línea de servicios de salud mental 811, la cual sustituye el número tradicional 809-200-1400.

La nueva línea 811 estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y permitirá a cualquier persona llamar y reportar situaciones de crisis o malestar emocional, sin costo alguno.

¿Cómo acceder al servicio?

Para acceder, solo es necesario marcar 811 desde cualquier teléfono. Al hacerlo, el usuario será conectado directamente con un equipo de profesionales en psicología, capacitados para brindar primeros auxilios psicológicos, evaluar cada caso y ofrecer la orientación necesaria para afrontar la situación.

El servicio está diseñado como una respuesta inmediata, especialmente para momentos de crisis emocional o psicológica.

¿Qué servicios ofrece la línea 811?

De acuerdo con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), con el número anterior se atendían una variedad de situaciones, entre ellas: