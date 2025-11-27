Analizan retos y perspectivas justicia y prensa en era digital

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías plantean problemas desconocidos y preocupan por sus efectos negativos no solo a la prensa y medios de comunicación, sino a todo el sistema de convivencia política que conocemos: el de representación, el económico y también de la justicia.

Así lo planteó ayer el director internacional de la Cátedra Justicia y Comunicación de la Escuela al Nacional de la Judicatura de España, Juan Luis Cebrián,

Dijo que en una democracia que está “amenazada por el desorden generado por la inteligencia artificial”, la búsqueda de la verdad es esencial, y la justicia independiente y los medios libres “son cruciales para defenderla”.

Refirió que 81 periódicos y medios han demandado a Meta y conseguido una sentencia que la condena al pago de 500 millones de euros, por uso de los datos de lectores y oyentes de esos medios de comunicación. Agregó que la Unión Europea ha condenado a las plataformas norteamericanas al pago de otra suma similar.

“La libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos y hay una proliferación de opiniones, a menudo desinformadas, con gran alcance; las noticias falsas tienen una capacidad de expresión formidable y se propagan rápidamente a nivel global”, señaló Cebrián en la apertura de la Segunda Conferencia Internacional sobre Justicia en Línea e Inteligencia Artificial, organizada por el Poder Judicial dominicano.

Al explicar el contexto de cambio de civilización comparable a la invención de la imprenta, y destacar la importancia de la comunicación y la justicia en este nuevo contexto, Cebrián indicó que pasaron 200 años antes de que se inventara el Tick Tock, aplicación que con apenas 9 años de vida tiene hoy aproximadamente 3 millones de usuarios. Es decir, tiene más audiencia que los periodistas, los políticos y los intelectuales.

“Ahora aparecen fenómenos nuevos como la post-verdad, las llamadas fake new o noticias falsas, que siempre las ha habido, pero que ahora tienen una capacidad de expresión formidable y todo sucede en todas partes porque estamos en el mundo de la globalización”

Para Cebrián, “es crucial gobernar la inteligencia artificial para lograr una justicia más independientes, más rápida y comprensible”.

Panel

En el marco de la Conferencia en la que participan representantes de 10 países para intercambiar experiencias sobre el tema, se realizó un panel en el que participaron los periodistas Alicia Ortega y Fausto Rosario; el juez Juan Carlos Cortez, de Colombia, y la consultora internacional del PJ de Argentina Isabel Duelo.

Estos expusieron sus respectivos puntos de vista sobre el tema y plantearon lo que a su entender, son las habilidades que se necesitan ante este nuevo ecosistema digital y cuáles habilidades tradicionales siguen siendo indispensables.

En opinión de Alicia, el gran reto de esta era digital es que la información se mueve muy rápido, “más que lo que el sistema judicial o los periodistas podemos controlar...”. Dijo que la solución no está en el silencio ni en el sensacionalismo, sino en “crear una comunicación más clara, moderna y honesta entre la prensa y el Poder Judicial”.

Fausto de su lado entiende que es necesario buscar una alianza entre el PJ y los medios formales de comunicación “para sostener el sistema de medios”, y modificar la Ley 6132 “para responder con eficiencia, respetando la libertad de expresión y evitando la extorsión”.

El juez Cotez, de su lado, consideró que “es crucial” reflexionar sobre la IA en la justicia y en la democracia, especialmente en la relación entre Justicia y prensa. “Debemos superar el temor a la IA y verla como una oportunidad para mejorar la justicia y realizar derechos”, apuntó.

Para Isabel Duelo “la tecnología nos desafía pero también nos brinda oportunidades inéditas para acercar la justicia a la ciudadanía, comunicar con mayor claridad y garantizar que la información que circule sea veraz”.

Afirmó que la relación entre la prensa y el PJ no solo es necesaria sino que también “es estrategia para fortalecer nuestra democracia”

El panel “Prensa y Poder Judicial en la era digital: retos, desafíos y perspectivas, fue moderado por la magistrada María Garabito, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).