Ángel Martínez admite habló mentiras y difamó al presidente Luis Abinader

El comunicador Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, publicó un video en el que ofreció disculpas públicas al presidente de la República, Luis Abinader, tras admitir que difundió informaciones falsas sobre el mandatario.

En el audiovisual, Martínez expresó que lamenta haberse dejado llevar por “mentiras” que, de acuerdo con sus declaraciones, le fueron suministradas por terceros con la intención de hacerle daño al jefe de Estado.

Indicó que con el paso del tiempo decidió investigar por cuenta propia y comprobó que los datos que recibió carecían de veracidad.

“Pido perdón al señor presidente por haberme dejado arrastrar por ese discurso”, manifestó, al tiempo que reiteró que su intención no fue afectar personalmente al gobernante, sino que actuó basado en informaciones que posteriormente resultaron ser incorrectas.

El Detective expresó su deseo de que, en algún momento, el presidente pueda recibirlo para realizarle una entrevista, señalando que sería “algo espectacular”.

Concluyó su mensaje enviando bendiciones y reiterando sus disculpas a Luis Abinader.

Se recuerda que Ángel Martínez enfrenta varios procesos judiciales por difundir informaciones falsas en torno a otras figuras, como la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y la ex viceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.