Este año partidos reciben 1,600 MM

Para este año 2026, la Junta Central Electoral (JCE) distribuirá RD$1,620 millones entre 41 partidos, agrupaciones y movimientos con personería jurídica, según la resolución 01-2026 sobre la contribución económica del Estado a esas organizaciones, publicada el pasado viernes.

De este monto tres partidos mayoritarios, ya que obtuvieron más del 5 % de los votos en las elecciones del 2024, recibirán el 80 %, equivalente a RD$432,000,000 cada uno.

Se trata del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).

Mientras que cinco partidos que obtuvieron entre el 1% y el 5% recibirán 38,880,000 pesos cada uno, equivalente al 12 % del total. Estos son los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), País Posible y Bloque Institucional Social Demócrata (BIS).

En tanto que el 8% del financiamiento será para 32 organizaciones que no alcanzaron el 1 % de los votos y que recibirán 3,927,272 pesos cada una.

Cabe destacar que el Partido Generación de Servidores renunció al financiamiento público, por lo cual no recibirá fondos.