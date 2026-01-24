JCE entregará primera nueva cédula a Luis Abinader este lunes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) entregará este lunes 26 de enero, fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte, la primera nueva cédula de identidad y electoral al presidente de la República, Luis Abinader.

El acto oficial estará encabezado por el Pleno, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; y el secretario general Sonne Beltré.

La actividad se celebrará a las 9:00 de la mañana en el Auditorio de la sede central del órgano electoral y del registro civil, convirtiéndose el mandatario en el primer ciudadano que recibirá la nueva cédula de identidad y electoral.

La JCE inició el pasado 8 de enero la captura de datos biométricos y personal para posterior entrega, al personal de la institución.

Luego de concluida la captura de datos al personal de la JCE y de entregar la primera cédula al mandatario de la nación, se procederá en febrero y marzo de 2026 a iniciar con la captura de datos personales y biométricos, así como la entrega física de la cédula de identidad y electoral a sectores focalizados.

Se recuerda que en abril iniciará la cedulación masiva a nivel nacional, donde las personas deberán acudir por mes de cumpleaños, proceso que concluirá el 31 de marzo de 2027.

Ámbito técnico

En el ámbito técnico, Johnny Rivera, director de Informática, explicó hace varios días que la integración de elementos de seguridad como el chip y la foto transparente ha requerido ajustes en la distribución del espacio de la lámina de policarbonato.

Explicó que la institución utilizará abreviaturas estandarizadas para nombres de países, lugares de nacimiento y sectores de residencia que superen la longitud permitida.

Asimismo, el nombre de los recintos electorales se imprimirá en dos líneas para evitar el corte de palabras con guiones, asegurando que la información sea clara y legible para la ciudadanía.

En el exterior

Para los dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero, Well Sepúlveda, director del Voto en el Exterior, anunció que el proceso que iniciará en mayo se gestionará exclusivamente mediante un sistema de citas para facilitar la logística laboral.

Señaló que este sistema permitirá al mismo tiempo validar los datos de las personas previamente.

Cronograma para las organizaciones políticas

Respecto a la atención de las organizaciones políticas, se anunció un cronograma específico para la captura de datos y entrega de la cédula a presidentes, secretarios generales, delegados y suplentes acreditados ante la Junta Central Electoral, el cual comenzará el lunes 9 de febrero.