Residentes de Villa Marina denuncian inseguridad tras robo grabado

Publicado por Yinett Fernández Creado: Actualizado:

Residentes de la calle La Paz, en el sector Villa Marina, en el Distrito Nacional, aseguran vivir en "zozobra" ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad en la zona.

Un video captado por las cámaras de seguridad del residencial, enviado al WhatsApp de denuncias de HOY, muestra cómo alrededor de las 3:00 de la madrugada un antisocial penetró al residencial Adquiría 8. En las imágenes se observa cómo el hombre voló el portón y, una vez dentro, intentó abrir varios de los vehículos estacionados, para finalmente llevarse un tanque de gas.

Uno de los residentes del complejo aseguró que “el sector está horrible”. Preocupado por la situación, explicó que “casi todas las semanas se oyen tiros en la madrugada, entre 10 y 15 disparos, sin mencionar el bullicio de los fines de semana por los teteos del barrio”.

Aunque el sector cuenta con un destacamento policial, algunos de los residentes consideran que el patrullaje en la zona debe ser reforzado.

Para enviar sus denuncia puede escribirnos al 829-420-3146.